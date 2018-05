Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer, der am Freitagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Diepoldshofen und Kißlegg von der Fahrbahn abgekommen ist. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beletzt, berichtete die Polizeii. Dabei verletzte sich der Kradfahrer so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.