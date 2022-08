Motorradfahrer verunglückt nach zu schneller Fahrt

Wangen (sz) - Zu hohe Geschwindigkeit auf einer kurvigen Kreisstraße dürfte laut Polizeibericht die Unfallursache dafür gewesen sein, dass ein 24 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag gegen 16.15 Uhr bei Saamen verunglückt ist. Der Fahrer einer Suzuki war in Richtung Hintersaamen unterwegs, als er auf dem kurvigen Straßenabschnitt zu Fall kam und sich dabei schwerere Verletzungen zuzog. Ein Rettungsdienst brachte ihn zu medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Sturz entstand an seiner Maschine ein Schaden von rund 1500 Euro.