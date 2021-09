Motorradfahrer überschlägt sich bei Bad Wurzach und verletzt sich schwer

Bad Wurzach (sz) - Mit Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich bei einem Sturz in Bad Wurzach verletzt hat. Das teilt die Polizei mit.

Der 42-jährige Biker befuhr in Berg eine Schotterfläche, als er stark abbremste und dabei zu Fall kam. Seine Maschine begrub den 42-Jährigen unter sich. Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Klinik.

An seinem Motorrad entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug.