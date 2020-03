Motorradfahrer stürzt bei Bodnegg in einer Straßenkurve

Bodnegg (sz) - Verletzt hat sich ein 31-jähriger Mann, der am Sonntag gegen 12.15 Uhr auf der Landesstraße L 335 von Richtung Bodnegg unterwegs war und zwischen Lachen und Bruderhof mit seinem Motorrad stürzte. Laut Polizeibericht kam er in einer Linkskurve in Schräglage auf das Bankett und rutschte weg. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei auf rund 9000 Euro.