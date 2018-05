Motorradfahrer stürzen

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagzwischen bei Rottum gestürzt. Einer der beiden erlitt schwere Verletzungen, das berichtet die Polizei. Gegen 10.50 Uhr fuhr eine Gruppe Motorradfahrer auf der Kreisstraße von Mittelbuch in Richtung Rottum. Im Bereich einer scharfen Linkskurve vor Rottum lag etwas Splitt auf der Straße. Ein 64-Jähriger erkannte die Gefahr und bremste ab. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein nachfolgender 52 Jahre alter Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und berührte den auf der Straße schlitternden 64-Jährigen, so dass auch er zu Fall kam. Beide Motorradfahrer landeten schließlich neben der Straße. Der Ältere zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, der Jüngere blieb unverletzt. An ihren Motorrädern entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von circa 600 Euro.