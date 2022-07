Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag auf der Stuhlsteige gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann gegen 11.45 Uhr mit seiner Harley die Steige bergabwärts in Richtung Pfullingen. Als er einen Pkw überholen wollte, beschleunigte er ersten Ermittlungen zufolge zu stark und geriet ins Schleudern. Er stürzte und schlitterte zusammen mit seiner Maschine mehrere Meter weit über die Fahrbahn ins Bankett. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An der Harley entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.