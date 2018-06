Motorradfahrer rast mit 170 km/h durch Vorarlberg

Eindeutig zu flott unterwegs gewesen ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer zwischen Lustenau und Dornbirn: Eine ihn verfolgende Zivilstreife der Vorarlberger Polizei hat Geschwindigkeiten bis zu 170 Stundenkilometern gemessen – auf einer Straße, auf der eigentlich nur maximal 80 gefahren werden darf.

An einem Kreisverkehr in Lustenau war der 26-Jährige den zivilen Polizeibeamten aufgefallen, weil er dort bereits mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Sperrlinie ein Auto überholt hatte. Laut Polizeibericht mit rund 150 Stundenkilometern fuhr das Motorrad dann weiter in Richtung Hohenems. Die Zivilstreife folgte dem Mann mit Blaulicht und Horn, doch der Fahrer hielt sein Motorrad nicht an. „Statt dessen justierte er noch eine Kamera, die er links im Fußbereich angebracht hatte, um sich selbst zu filmen“, schreibt die Polizei.

In Dornbirn hatte die wilde Jagd dann ein Ende: Die Beamten konnten den rasanten Motorradfahrer dort endlich anhalten. Der muss nun nicht nur einige Zeit lang auf seinen Führerschein verzichten, sondern auch mit einer hohen Strafe rechnen.