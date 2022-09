Motorradfahrer prallt frontal in Pkw

Bopfingen (ij) - Auf der L1070 zwischen Hohenberg und Bopfingen ereignete sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Kradlenker kam mit seiner hochmotorisierten Maschine auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlich eines Fahrfehlers in einer S-Kurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 26-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer Wagens wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 EUR. Die Fahrbahn war bis etwa 19.15 zur Unfallaufnahme und Reinigung durch die Straßenmeisterei Bopfingen gesperrt.