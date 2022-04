Motorradfahrer nötigt auf der A 96 mehrere Autofahrer

Leutkirch (sz) - Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg, nachdem ein Motorradfahrer am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau mehrfach andere Verkehrsteilnehmer genötigt haben soll. Der bislang unbekannte Zweiradfahrer soll anderen Fahrzeugen dicht aufgefahren und sie per Lichthupe dazu aufgefordert haben, Platz zu machen. Anschließend soll der Motorradfahrer vor den Vorausfahrenden eingeschert und wohl absichtlich abgebremst haben, sodass die übrigen Verkehrsteilnehmer ebenfalls abbremsen mussten. Bei dem Zweirad soll es sich um eine schwarze BMW S 1000 XR gehandelt haben, der Fahrer soll einen schwarzen Helm und schwarze Motorradkleidung getragen haben. Personen, die Hinweise auf den Zweiradfahrer geben können oder durch sein Verhalten ebenfalls genötigt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon. 07563/9099-0 zu melden.