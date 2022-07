Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Stetten am kalten Markt (sz) - Zu schnelles Fahren vermutet die Polizei als Ursache eines Motorradunfalls, zu dem es am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der L197 zwischen Stetten am kalten Markt und Beuron-Thiergarten gekommen ist. Ein 18-Jähriger kam in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Zum Stillstand kam die Kawasaki, an der laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, in einem Straßengraben. Der junge Fahrzeuglenker blieb einer ersten Einschätzung zufolge unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.