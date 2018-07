In insgesamt 13 Kontrollaktionen haben die Polizeireviere Münsingen, Pfullingen und Metzingen über die Pfingstfeiertage insgesamt 550 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden etliche Delikte aufgedeckt. Insgesamt gab es aber weniger Unfälle als an Pfingsten vor einem Jahr.

Der Schwerpunkt der ständig wechselnden Kontrollorte, so die Polizei, habe auf den Zufahrten in die Naherholungsgebiete der Schwäbischen Alb und den beliebten Motorradstrecken gelegen. Dabei hatten die Beamten speziell die Geschwindigkeit im Visier, aber auch die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und der technische Zustand der Fahrzeuge wurden in die Kontrollen mit einbezogen.

Während wegen Alkohol- oder Drogenbeeinflussung kein Fahrer auffiel, waren insgesamt 37 Pkw-Lenker und Biker hauptsächlich außerhalb geschlossener Ortschaften deutlich zu schnell unterwegs.

Fünf davon, darunter drei Motorradfahrer, fuhren so schnell, dass sie nicht nur mit einem Bußgeld, sondern auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein 38-jähriger Motorradfahrer, der auf der B 465 zwischen Bad Urach und Münsingen im sogenannten Seetal statt mit den erlaubten 100 mit 165 km/h ertappt wurde. Mit 161 km/h stand aber dem Biker der Fahrer einer Corvette an derselben Stelle in nichts nach. Beide müssen nun damit rechnen, drei Monate zu Fuß zu gehen.

In diesem Jahr waren am Pfingstwochenende erfreulicherweise weniger Unfälle zu verzeichnen als im Vorjahr. Die Polizei musste kreisweit zu 42 Verkehrsunfällen ausrücken. Bei neun Unfällen wurden ebenso viele Verkehrsteilnehmer verletzt. Im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum 55 Unfälle gewesen, bei denen fast doppelt so viele Menschen, nämlich 17, verletzt worden waren.