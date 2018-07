Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Schwerste Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, der am Dienstagnachmittag zwischen Primisweiler und Schomburg frontal gegen ein Auto geprallt ist. Wie die Polizei mitteilt, war der 34-jährige Mann mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße 8002 in Richtung Schomburg unterwegs. Am Ende einer unübersichtlichen Kurve setzte zum Überholen eines Langholztransporters an. Der entgegenkommende Autofahrer hatte keine Möglichkeit mehr, einen Zusammenstoß mit dem für ihn unvermittelt hinter dem Laster hervorkommenden Motorradfahrer zu verhindern. Das Zweirad wurde in den Straßengraben geschleudert. Der Motorradfahrer blieb am Fahrbahnrand liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von zirka 1500 Euro.