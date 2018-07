Motorradfahrer erleidet beim Zusammenprall mit einem Traktor schwerste Verletzungen

Schwerste Verletzungen hat am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 47 Jahre alter Motorradfahrer aus Bermatingen bei einem Verkehrsunfall in Leustetten erlitten. Der Mann war mit seiner Maschine auf der Landesstraße 201 in Richtung Heiligenberg unterwegs und fuhr in Leustetten frontal in einen Traktor, mit dem ein 53 Jahre alter Mann aus Frickingen gerade die Straße überqueren wollte. Der Traktorfahrer hatte den Biker vermutlich übersehen. Dieser zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Anwohner der Straße fordern an dieser Stelle seit langem ein Überholverbot sowie ein Tempolimit auf 70 Stundenkilometer. "Das ist nicht der erste schwere Unfall hier", sagte einer der Anwohner gegenüber der SZ.sz/Foto: sto