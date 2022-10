Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Weiler (lz) - Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, übersah eine 53-jährige Frau einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Die Frau hielt nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw zwar zunächst an einem Stopp-Schild an, fuhr dann jedoch in die Bregenzer Straße ein und kollidierte mit dem 40-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.