Motorradfahrer ausgebremst, Fahrer verletzt

Bei einem Unfall am Samstag gegen 17 Uhr in Vellberg ist ein Motorradfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag kurz vor 17 Uhr war ein 24 Jahre alter Suzuki-Biker auf der L1040 von Lorenzenzimmern in Richtung Großaltdorf unterwegs. Hierbei wurde er von einem weiteren bislang unbekannten Motorradfahrer überholt. Dieser unbekannte Verkehrsteilnehmer scherte offenbar sehr knapp vor der Suzuki-Maschine wieder ein und bremste dann ab. Der 24-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er stark abbremste und seine Kraftrad nach rechts zog. Dabei geriet er in das unbefestigte Bankett, bevor er in den Straßengraben abkam. Nach rund zehn Metern prallte das Motorrad dann gegen einen Wall und die Maschine überschlug sich samt Fahrer. Der 24-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Der unbekannte Motorradfahrer bremste seine Maschine kurz ab, blieb jedoch nicht stehen, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann mit kurzer Hose und weißen T-Shirt gehandelt haben. Zudem saß eine junge Sozia mit auf dem Motorrad, welche ebenfalls in kurzer Hose und weißem Oberteil gekleidet war. Das Motorrad soll eine Rottweiler-Zulassung gehabt haben.