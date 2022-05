Motorrad- und Fahrzeugsegnung 15. Mai 2022 in Obermarchtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Obermarchtal - Gemeinsam mit dem MC Marchtal und vielen Motorradfreunden aus der Umgebung lud die Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus in Obermarchtal zum Gottesdienst mit anschließender Motorrad- und Fahrzeugsegnung ein. In seiner Predigt griff Pfarrer Loi das Thema des Sonntagsevangeliums auf, wo es um die Nächstenliebe ging. Dabei erwähnte er auch, dass jeder Christ, der Pfarrer eingeschlossen, versuchen solle, in jedem Menschen Christus zu erkennen, damit wir diese Liebe, wie sie Jesus vorlebt, auch noch heute in der Welt sichtbar wird und wir Christen dazu beitragen, diese Welt glücklicher und menschlicher zu machen.

Nach dem Gottesdienst schritt Pfarrer Loi mit den beiden Diakonen und den Ministranten über die Klosteranlage und es wurden alle Motorräder und Fahrzeuge jeglicher Art gesegnet, ehe Pfarrer Loi, Diakon Hänn und Diakon Straub in je einem Motorrad-Beiwagen platziert wurden, um mit den gesegneten Motorrädern die erste Ausfahrt zu machen. Nach der Ausfahrt fand noch ein geselliges Zusammensein mit Bikerpfanne und Burger vor dem Clubheim des MC Marchtal statt.

Allen Motorradfahrern und Fahrzeughaltern wünschen wir hiermit Gottes Segen auf allen Wegen.