Motorrad kollidiert mit Auto

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6 000 Euro und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der L 316 zwischen Oberurbach und Roßberg ereignet hat. Der 25-jährige Fahrer eines Motorrads bemerkte offenbar zu spät, dass der vorausfahrende Lenker eines Ford aufgrund von Fahrrädern auf Höhe Poppenhaus abbremsen musste und fuhr in der Folge auf den Ford auf. Nach der Kollision kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst.