Motorrad kollidiert beim Überholen mit Traktor

Bad Waldsee (sz) - Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad und ein Traktor beteiligt waren, ist es am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr auf der L 275 am Ortsausgang von Bad Waldsee in Richtung Bad Schussenried gekommen. Nach derzeitiger Sachlage fuhr ein Traktor mit Anhänger in Richtung Bad Schussenried. Etwa 200 Meter hinter dem Ortsausgang von Bad Waldsee wollte der Fahrer des landwirtschaftlichen Zuges nach links auf einen Feldweg einbiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender 56-jähriger Motorradfahrer überholte eine Autokolonne, die sich hinter dem Traktor gebildet hatte, und kollidierte während des Abbiegevorgangs mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 56-Jährige Krad-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15 000 Euro.