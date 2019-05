Motorrad fängt während der Fahrt Feuer

Kanzach (kwe) - ging eine Ausfahrt zweier Biker am Samstagnachmittag aus. Während der Fahrt geriet eines der Motorräder zwischen Kanzach und Marbach plötzlich in Brand.

Der 58-jährige Motorradfahrer bemerkte gegen 13.30 auf der Fahrt im Kanzacher Wald in Fahrtrichtung Marbach nach eigenen Angaben plötzlich einen Motorleistungsabfall. Der Motor lief offenbar nur noch auf einem Zylinder. Gleichzeitig stellte er eine Rauchentwicklung fest und stellte seine 1200er Moto Morini zum ab. Da stand das Motorrad schon in Flammen. Noch rechtzeitig schaffte es der Fahrer, sein Gepäck abzuladen und über Notruf die Feuerwehr zu alarmieren. Die Feuerwehren aus Kanzach und Bad Buchau waren zwar schnell am Einsatzort, konnten aber nicht mehr verhindern, dass die Maschine komplett verbrannte. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Neben der Polizei war auch ein Abschlepper vor Ort. SZ-Foto: Klaus Weiss