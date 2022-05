Motor-Sport-Club ehrt langjährige Mitglieder

Im Rahmen der Hauptversammlung des Motor-Sport-Club (MSC) Aalen-Reichenbach sind 19 Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet werden. Zudem standen Neuwahlen auf dem Programm.

Pandemiebedingt fand im vergangenen Jahr keine Hauptversammlung statt, deswegen blickte der erste Vorsitzende Dieter Waschiczek auf zwei Geschäftsjahre zurück. Unter anderem ging er auf die Investitionen und Arbeitseinsätze rund um das vereinseigene Clubhaus ein. Sportleiter Paul Seckler blickte auf die motorsportlichen und touristischen Veranstaltungen in dem Zeitraum zurück. „Unser Automobilslalom wird immer mehr zum einem Aushängeschild in der Region.“ Schriftführerin Anja Kramer berichtete über Spendenübergaben an ehrenamtliche Organisationen.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Rainer Mann spricht von einem positiven Ergebnis, die 2006 auf dem Clubhaus installierte Photovoltaik-Anlage erwirtschafte nach Abzug aller Nebenkosten ein Plus. „Die Erzeugung regenerativer Energie ist für uns als Motorsportclub ein wichtiger Baustein in die Zukunft. Manfred Hieber bestätigte als Sprecher der Kassenprüfer die einwandfreie, ordnungsgemäße Führung der Kasse.

Bei den Wahlen mussten außer dem ersten Vorsitzenden alle Ämter neu gewählt werden. Die seitherigen Amtsinhaber erklärten sich bereit, ihr Amt weiterhin auszuüben, die Dauer der Amtsperiode wurde angepasst. Somit kann der übliche Wahl-Turnus wieder eingehalten werden. Zum Abschluss wurden die Delegierten zur Mitgliederversammlung 2023 des ADAC Württemberg gewählt. Sie vertreten die Interessen der ADAC Mitglieder innerhalb des Vereins gegenüber dem ADAC.

Dewangen feiert im nächsten Jahr drei Jubiläen, sagte der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Gierke und warb um tatkräftige Mithilfe in der Organisation.