Motocross-Jugendlager und -Ferienprogramm des RRT-Scheer

Scheer/Krauchenwies - Auch in diesem Jahr, konnten wir am Samstag, 30. Juli unseren Motocross-Schnuppertag innerhalb des Ferienprogramms der Gemeinde Krauchenwies durchführen. Insgesamt nahmen 22 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren teil. Aufgeteilt in zwei Gruppen (morgens/nachmittags), bekamen die angehenden Motocross-Piloten einen kurzen Einblick in die Technik und zeigten dann mit den 50ccm- beziehungsweise 65ccm-Motorrädern, unter Anleitung unserer routinierten Vereinsfahrer, ihr Können. Zum Abschluss konnte jeder noch eine Runde mit dem Renn-Taxi über unsere gesamte Motocross-Rennstrecke drehen.

Parallel zum Motocross-Schnuppertag konnten wir unser Motocross-Jugendlager vom 28. bis 30. Juli auf unserem Gelände in Göggingen durchführen.

Bei idealem Wetter und einer nahezu weltmeisterlich präparierten Strecke (vielen Dank an unsere Streckenprofis) konnten wir 28 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren an den drei Tagen auf der Strecke begrüßen. Wir starteten um 7.30 Uhr mit organisatorischen Themen sowie der technischen Abnahme der Motorräder. Die Trainer Steffen Leopold sowie Nico Baumgärtner, Michael Bercher und Marlon Pehl teilten die Teilnehmer in unterschiedliche Gruppen auf. Daraufhin wurden die Jugendlichen unter Anleitung in den einzelnen Sektionen trainiert. Die Rookies machten unterschiedliche Übungen bezüglich „Schalten und Kurvenfahren“. Bei den weiteren Gruppen wurde das Training in Bezug auf das Rillenfahren, Springen über Tables und den Step up et cetera vertieft. Bei den warmen Temperaturen war unser mobiles Streckenteam immer bedacht, alle Teilnehmer mit genügend Mineralwasser auf der Strecke zu versorgen. Am Ende des dritten Tages zeigten die Teilnehmer im abschließenden „freien Training“ ihren begeisterten Eltern das Erlernte.

Insgesamt waren beide Veranstaltungen, Ferienprogramm und Jugendlager wieder spitze. Ganz besonders möchten wir uns bei unseren Helfern und allen Beteiligten bedanken, sowie bei unseren Sponsoren: Ruprecht Werbetechnik, Martin Ernst Erdbewegungen, ewi-Markt, Andreas Holzhauer Landwirtschaftlicher Mietpark, TK-Reifen und Ersatzteile, Restaurant „Zur alten Post“, KTM Rau, Fahrschule Fuchs (Erich Heinzle), KSK Sigmaringen, Zwick Kachelofenbau, Markus Wahl Lohnunternehmen, maks-Motors, bike-Holger und der ADAC-Württemberg.