Motivationsvortrag und Ehrungen

„Mach was draus“ – so lautet der Vortrag des Paralympics-Medaillengewinners, Musikers, Juristen und Coach Matthias Berg, den er auf der Auftaktveranstaltung der landwirtschaftlichen Erwachsenenbildung im Alb-Donau-Kreis am Dienstag, den 8. November, um 19.30 Uhr in der Riedwiesenhalle in Bernstadt hält.

Wie einer Pressemeldung aus dem Landratsamt zu entnehmen ist, hat Berg gezeigt, dass mit der richtigen Haltung (fast) alles möglich ist: Mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften gehört er zu den erfolgreichsten Behindertensportlern der Welt und ist seit dem Jahr 2000 regelmäßig ZDF-Paralympics-Experte. Berg steht bei Konzerten im In- und Ausland als Hornist auf der Bühne, war als Jurist zwei Jahrzehnte Führungskraft von mehreren Hundert Mitarbeitenden und arbeitet als Führungskräfte-Trainer und Coach für diverse Unternehmen.

In seinem Vortrag berichtet Matthias Berg über sein vielfältiges Leben mit Contergan-Behinderung. Aus seiner Biografie und den damit verbundenen Herausforderungen hat er ein Konzept entwickelt, das motiviert, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Sein Credo: „Es kommt nicht darauf an, wo das Schicksal dich hinstellt, sondern was du daraus machst.“

Organisiert wird die Auftakt-Veranstaltung für das Bildungshalbjahr 2022/2023 der landwirtschaftlichen Erwachsenenbildung nach ANgaben des Landratsamts von den KreisLandFrauenverbänden, dem Verein für landwirtschaftliche Fachbildung Alb-Donau-Ulm, dem Kreisbauernverband Ulm-Ehingen, dem Maschinenring Ulm-Heidenheim und dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten auch Landwirtinnen und Landwirte ihre Gesellenbriefe, die im Juli und August an der Valckenburgschule Ulm die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Landwirt bestanden haben, heißt es. Demnach wird der für Landwirtschaft im Landratsamt Alb-Donau-Kreis zuständige Dezernent Stefan Tluczykont ihnen im zweiten Teil der Auftaktveranstaltung ihre Urkunden überreichen.

Der Saal wird um 18.30 Uhr geöffnet. Die Landfrauen aus Bernstadt übernehmen die Bewirtung und bieten ein Vesper an. Die Zufahrt zur Halle ist nur über Hörvelsingen oder Holzkirch möglich. Mitglieder, Angehörige und Gäste sind willkommen.