Seit 25 Jahren setzen sich die Bürger in Forst für eine Verbesserung der Verkehrssituation in ihrem Dorf ein. Auf Einladung von Steffi Endig hat sich am Montagmorgen bereits um 7.30 Uhr der Landtagsabgeordnete Martin Grath (Grüne) an Ort und Stelle ein Bild über die Verkehrsprobleme verschafft.

Neben dem Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer und einigen Gemeinderäten sind auch rund 20 interessierte Forster Bürger zu diesem Termin gekommen. Grath konnte an der Bushaltestelle an der Dewanger Straße bei Hausnummer 31 sehen, dass hier in den Morgenstunden ein reger Verkehr herrscht.

Vor allem Laster fahren hier auf der Landesstraße vom Leintal in Richtung B29.

Nach Auskunft von Ortswartin Margit Schoffer hat die letzte Verkehrszählung 2017 eine Belastung von 5400 Fahrzeugen pro Tag ergeben. Ihrer Einschätzung nach hat der Verkehr inzwischen weiter zugenommen. Vor allem für ältere Personen und für Kinder sei es in der Ortsmitte fast unmöglich die Straße zu überqueren.

Als Lösung sieht man in Forst die Anbringung einer Fußgängerampel oder zumindest eines Zebrastreifens. Grath sieht für einen Zebrastreifen gute Chancen, da es seit Kurzem ein spezielles Programm für solche Maßnahmen gebe.

Bürgermeister Wolfgang Hofer betonte, dass die Ortsdurchfahrt von Forst saniert werden müsse. Insbesondere die Kandeln am Straßenrand verursachten eine hohe Lärmbelästigung.

Die Baumaßnahme kann seiner Einschätzung nach im Anschluss an den Ausbau der B29 durchgeführt werden. Angesprochen wurde auch der Bau eines Fuß- und Radweges von Forst nach Essingen. „Wir haben hier unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Hofer. Der Grunderwerb sei getätigt und es gebe bereits eine detaillierte Planung.

Jetzt fehle nur noch der „finale Schritt“ des Regierungspräsidiums. Auch in dieser Angelegenheit will sich Grath für eine möglichst schnelle Realisierung einsetzen.