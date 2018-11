Mord in Horb: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest

Im Zuge der Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei Rottweil im Falle des in Horb getöteten 57-jährigen Geschäftsmannes ist es am Dienstagmorgen zu einer weiteren Festnahme eines der Beteiligung an der Tat dringend verdächtigen 32-jährigen Mannes gekommen.

Bei der Auswertung vorhandener Spuren und den umfänglichen Maßnahmen der Soko im Rahmen der Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass die Tat mutmaßlich nicht nur von einer Person begangen wurde. Akribisch trugen die Beamten der Soko alle Erkenntnisse und bisherigen Ergebnisse zusammen, wobei sich ein dringender Tatverdacht der Beteiligung gegen einen Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg ergab.

Geplante Festnahme platzt zunächst

Nach weitreichenden Ermittlungen zu dieser Person und dessen Aufenthalt planten die Beamten zusammen mit einem Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz am Dienstagmorgen die Festnahme des Mannes im Bereich Ludwigsburg. Der war jedoch schon in einem Frühzug in Richtung Norden unterwegs.

Unter Einbindung weiterer Dienststellen, auch über die Landesgrenze hinaus, konnten Beamte der Bundespolizei Frankfurt am Main den 32-Jährigen noch in den frühen Morgenstunden des Dienstags am Hauptbahnhof in Darmstadt noch in dem Zug vorläufig festnehmen. Dann wurde der Mann nach Rottweil gebracht.

Wegen Mordverdacht in Haft

Noch am Dienstag stellte die Staatsanwaltschaft Rottweil beim zuständigen Amtsgericht in Rottweil gegen diesen Mann Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Der Ermittlungsrichter ordnete heute wegen der mutmaßlichen Beteiligung am Mord des Geschäftsmannes die Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Nach wie vor dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt an.