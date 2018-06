Mord an roter Ampel: Erste Festnahme

Sarstedt (dpa) - Im Fall der tödlichen Schüsse auf einen Syrer in Sarstedt in Niedersachsen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann stehe in Verdacht, den Tätern die Waffen besorgt zu haben, sagte der Hildesheimer Oberstaatsanwalt Bernd Seemann der „Bild“-Zeitung. Der 47-Jährige sei bereits am Mittwoch gefasst worden und sitze in Untersuchungshaft. Er soll der Wortführer einer bundesweit verzweigten Großfamilie sein. Das Opfer war am Neujahrstag an einer roten Ampel gezielt getötet worden. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine Beziehungstat.