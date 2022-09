Mord am Fuße der Schwäbischen Alb

Friedrichshafen (sz) - Autor Kevin Leonard Butler liest am Mittwoch, 28. September um 19.30 Uhr im Kiesel aus dem Regional-Krimi „Spätzletango“. Der Eintritt zur rund 60-minütigen Lesung ist frei.

Zum Inhalt des Buches: Der Ort Goldthal auf der Schwäbischen Alb steht Kopf – eine Ausgrabungsstätte spaltet die Dorfgemeinschaft. Als der leitende Archäologe tot aufgefunden wird und keine Geringere als die Bürgermeisterin unter Mordverdacht gerät, will die krimibegeisterte Bibliothekarin Dora Fuchs unter den Dörflern für Ruhe sorgen – und den Fall aufklären. Der Polizei sind Doras Ambitionen allerdings ein Dorn im Auge, und sie bekommt mehr Steine in den Weg gelegt, als ihr lieb ist. Ein Cosy-Crime aus dem Ländle mit originellen und liebenswerten Charakteren, heißt es in einer Ankündigung des Medienhauses am See.

Kevin Leonard Butler wuchs in einer kleinen Gemeinde am Fuße der Schwäbischen Alb auf. Nach Jahren als Buchhüter in einer Bibliothek zog es ihn aus dem Ländle an den Rhein. Trotz der Ferne zu seiner Heimat schlägt sein Herz immer noch für Linsen mit Spätzle und Hefezopf. Aktuell lebt er mit seinen beiden Katern in Niedersachsen.