Moppeliger Unbekannter bestiehlt 78-Jährige

Eine 78-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 13.40 Uhr das Opfer eines Diebstahls geworden. Sie war in einem Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße einkaufen. Als sie vor einem Regal stand, rempelte ein Unbekannter sie an. Er nahm ein Produkt aus dem Regal und verließ dann schnellen Schrittes den Gang. Erst an der Kasse bemerkte die 78-Jährige, dass ihre Geldbörse, die sie in ihrer Jackentasche verstaut hatte, entwendet worden war. Der Dieb erbeutete neben einem größeren Bargeldbetrag diverse persönliche Papiere der 78-Jährigen.

Sie konnte den Dieb folgendermaßen beschreiben: Circa 170 Zentimeter groß, moppelige Figur mit Bauch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Anorak und schwarzen Halbschuhen. Der mutmaßliche Täter trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz.