Mopedauto überschlägt sich – 16-jähriger Fahrer leicht verletzt

Beim Abbiegen von der Kreisstraße aus Richtung Ried auf die Landesstraße nach Neutrauchburg ist der Fahrer eines Mopedautos am Donnerstagabend laut Polizeibericht kurz vor 21.30 Uhr von der Straße abgekommen.

Der 16-Jährige überschlug sich mit seinem Fahrzeug, dieses landete letztlich auf dem Dach. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Microauto entstand ein Schaden, der sich, so die Polizei, auf etwa 1000 Euro beläuft.