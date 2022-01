Moosmayer wird Dritter beim Deutschlandpokal

Richtig Fahrt aufgenommen hat die Saison für den Langläufer Philipp Moosmayer von der TSG Skiläuferzunft Leutkirch. Nach den guten Ergebnissen im Deutschlandpokal von Seefeld im Dezember mit Platz 14 im Sprint und Platz zehn über die Langstrecke erzielte er am Wochenende in Reit im Winkl mit einem Podestplatz sein bisher bestes Ergebnis im Deutschlandpokal.

Am Samstag lief der Leutkircher auf der 1,4 Kilometer langen Sprintstrecke in klassischer Technik im Prolog auf den den elften Platz und qualifizierte sich für die Finalläufe der besten 30 Läufer. In einem stark besetzten Feld sprintete er als Lucky Loser ins Halbfinale. Dort verhinderte ein Sturz auf der eisigen Abfahrt ein mögliches Finale.

Für das Distanzrennen über zehn Kilometer in Freier Technik hatte sich Philipp Moosmayer einen Platz in den Top Ten zum Ziel gesetzt. Nach den ersten fünf Kilometern auf der mit steilen Anstiegen und eisigen Abfahrten versehenen Strecke lief er im Bereich der Bestzeit. Nur zwei Sportler aus Thüringen waren im Ziel schneller und Moosmayer durfte seinen ersten Podestplatz im Deutschlandpokal bejubeln. Mit diesen hervorragenden Ergebnissen sammelte der Leutkircher Langläufer wichtige Punkte, sowohl für die FIS-Wertung als auch für die Gesamtwertung des Deutschlandpokals.