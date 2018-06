„Wir sind auf der Zielgeraden“, kommentiert Karl-Heinz Wehnl, Vorstandsmitglied des Kirchengemeinderates Mooshausen, die mehr als 500000Euro teuren Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Johann Baptist, einige Tage vor dem großen Festtag in der Kirchengemeinde: Am kommenden Sonntag werden die beiden neuen Glocken der barocken Pfarrkirche aus dem 18.Jahrhundert geweiht und der Abschluss der Renovierungsarbeiten mit einem Festgottesdienst gefeiert.

Rundum renoviert und restauriert erstrahlt das sakrale Gebäude in neuem Glanz. Handwerker, wie Maler, Zimmerer, Funktechniker und Elektriker, sowie Gerüstbauer sind noch fleißig beim Werkeln, und auch die Orgelbauer Holger Wiedenmann und Josef Hawel bringen die aus dem Jahre 1866 stammende historische Orgel wieder zu musikalischer Qualität.

Arbeiten dauerten neun Monate

Während die Orgel am Sonntag erstmals wieder zum ersten Gottesdienst nach den neun Monaten währenden Renovierungsarbeiten ertönt, müssen die Bewohner der 300-Seelen-Gemeinde Mooshausen noch einige Zeit ohne Glockengeläut auskommen.

Der Grund: Die beiden Stahlglocken aus dem Jahr 1922 wurden vor zwei Jahren wegen irreparabler Schäden ausgemustert, weiterhin in Betrieb bleibt jedoch die bronzene Marienglocke aus dem Jahre 1972. Sie wird dann mit zwei im Mai dieses Jahres in Passau neu gefertigten Glocken voraussichtlich Mitte September in den Glockenturm gehievt. Die notwendigen Vorarbeiten erörterten gemeinsam mit der Architektin Cornelia Welte, Experten von der Baufirma Birk, der Glockengießer Alois Bürgermeister und der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Karl-Heinz Wehnl. Wehnl erläuterte auch die Kosten, die für die kalkulierte 504000 Euro teure Renovierung gestemmt werden müssen, nachdem bereits in den Jahren 1977 und 2004 umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche durchgeführt wurden. Auch heuer komme man nicht ohne Spenden aus, so müssen 66000 Euro in Spenden und Eigenleistungen aufgebracht werden. Dies entspräche fast der Gesamtsumme, der Kosten des Kirchturms mit den Glocken (etwa 17000 Euro), den Zifferblättern und der Kirchturmuhren mit der entsprechenden Mechanik. Seitens der Diözese Rottenburg erfolgt eine Investitionszuweisung über 248000 Euro, 125000 Euro steuert die Kirchengemeinde aus Rücklagen bei und muss zudem 40000 Euro Schulden aufnehmen, weitere 25000 Euro werden von der Gemeinde Aitrach bezuschusst.

Verschworene Gemeinschaft

Das die Mitglieder der Kirchengemeinde Mooshausen eine verschworene Gemeinschaft sind, bewies sich auch heuer wieder. Wenn es um die Verschönerung ihrer Pfarrkirche geht, dann krempeln viele freiwillige Helferinnen und Helfer die Ärmel hoch und packen mit an. Zu tun gab es genug in den vergangenen Wochen und Monaten viel: Maler-, Elektriker- und Zimmererarbeiten wurden geleistet, und fleißige Putzfrauen sorgten für Sauberkeit in der Kirche.

Und auch für den Schmuck an den neuen Glocken und dem Festwagen sorgten die Kirchenfrauen. Am Festtag wird Rudolf Geromiller mit seinem Glocken bestückten Pferdegespann die Prozession begleiten, mit dabei auch die Musikkapelle Aitrach und natürlich auch die hohe Geistlichkeit mit Erzbischof Peter Kairu, die dann die Glockenweihe und den Festgottesdienst gemeinsam mit den Gläubigen feiert. Danach übernimmt das Pfarrhausteam die Bewirtung der Gäste.