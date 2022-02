Montagsspaziergang in Heimenkirch

Zum wiederholten Mal fand nach Mitteilung der Polizei auch in Heimenkirch am Montagabend eine unangemeldete Versammlung, ein sogenannter „Spaziergang“ statt. Die Teilnehmer äußerten Kritik an der bestehenden Corana-Politik. Der Demo-Aufzug versammelte sich um 17 Uhr im Ortszentrum von Heimenkirch. Von dort spazierten die 50 Teilnehmer etwa Minuten lang durch die Gemeinde. Zum „Spaziergang“ wurde, wie die Polizei weiter berichtet, zuvor anonym in den sozialen Medien aufgerufen. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen ist es nicht gekommen. Die durchweg friedliche Demo löste sich gegen 17.40 Uhr wieder im Ortszentrum auf. Aus polizeilicher Sicht kam zu keinen Störungen seitens der Teilnehmer.