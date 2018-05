Monka Raabe liest Homer zu Toupheksis’ Collagen-Zyklus

Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Nervenkunst – Zeichnungen und Collagen“ von Anthimos Toupheksis in der Städtischen Galerie im Turm (Espantor) liest Monka Raabe am Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr aus dem Werk von Homer.

Die Lesung nimmt Bezug auf Toupheksis’ Collagen-Zyklus „Surreale Odyssee“ – Zeichnungen mit schwarzer und weißer Wachskreide, Bleistift und wenigen Farbakzenten, die der Isnyer Künstler als Geschichten versteht; als „ein verlässliches Mittel, um in das Unbewusste vorzudringen auf die Suche nach Mythos und Realität“, heißt es in der Einladung des Kulturbüros.

Raabe liest dazu aus den Texten der Odyssee von Homer und präsentiert Nacherzählungen und Interpretationen aus dem Epos von der Antike bis zur Moderne: Vom schrecklichen Zyklopen Plyophem, dem lieblichen Gesang der Sirenen, den Ungeheuern Skylla und Charybdis und von der verliebten Nymphe Kalypso.

Toupheksis, Mitglied der Isnyer Künstlergruppe „arkade“, steht nach der Lesung Rede und Antwort. Geboren in Nürnberg, wuchs der Künstler in Deutschland und Griechenland auf. Er studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Skandinavistik, schloss eine Lehre zum Buchhändler an und war danach als Buchhändler, Bibliothekar und Antiquar tätig. Seit 2013 ist er verstärkt in Gruppen- und auch Einzelausstellungen präsent.