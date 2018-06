Monika Schmid gewinnt Triathlon in Bregenz

Beim ersten Triathlon in Bregenz sind auch einige Sportler des LTC Wangen an den Start gegangen. Die Organisatoren des Triathlonvereins Trigantium Bregenz durften sich über mehr als 300 Starter freuen. Aus Wangener Sicht waren Siege bei den Schülerinnen und in der W40 die Höhepunkte.

Der Nachwuchs startete beim einem „Swim and Run“. Geschwommen wurde im 50-Meter-Becken, die Laufstrecke führte durch die Festspielbühne. Zwei Doppelsiege gab es für den LTC Wangen bei den Schülerinnen A und C. Friederike Stolzmann und Alena Kersten dominierten die C-Klasse, Maja Gralki und Lilly Koblauch siegten bei den 14/15-Jährigen. Gralki hatte dabei die beste Gesamtzeit – auch bei den gleichaltrigen Jungs. Sie lief 3:45 Minuten pro Kilometer auf der 2,3 Kilometer langen Laufstrecke und startet in zwei Wochen bei der deutschen Meisterschaft der Jugend. Lukas Boche belegte den vierten Rang bei den Schülern B, Denny Kohler wurde Vierter bei den 6/7-Jährigen. Henriette Stolzmann kam auf Platz sieben bei den Schülerinnen C.

Im Hauptrennen ging es über 1,5 Kilometer Schwimmen, 43 Kilometer Radfahren und 9,5 Kilometer Laufen. Zwei Runden mussten geschwommen werden, die allerdings von einer 400 Meter langen Laufpassage unterbrochen wurden. Die anspruchsvolle Radstrecke mit 800 Höhenmetern führte über Möggers und Scheidegg nach Scheffau und wieder zurück über Langen nach Bregenz. Gelaufen wurde rund um die Seebühne in drei Runden mit Zieleinlauf im Stadion.

Mit sechs Sekunden Vorsprung sicherte sich Monika Schmid vom LTC in 2:47 Stunden den Sieg in der W40. Schnellster Wangener war Martin Gralki in 2:30 Stunden als Sechster in der M45. Ein starkes Triathlondebüt zeigte Markus Reischmann, der trotz Trainingsrückstands wegen einer Schulterverletzung in 2:34 Stunden 45. in der Gesamtwertung wurde. Patrick Boche (2:54) und Jörg Baumann (2:57) kamen ebenfalls erstmals auf der olympischen Distanz ins Ziel. Kristin Hofmann kam nach 3:22 Stunden ins Ziel. Die Damenstaffel mit Maja Gralki, Claudia Gralki und Anna Neher wurde Zweiter (2:33).