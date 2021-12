Monika Brugger und Marina Binzer danken den Spendern

Acht Tage, 1500 Kilometer gefahren und viel Dankbarkeit erfahren: Das durften Marina Binzer und Monika Brugger, die beiden Vertreterinnen, des DRK-Kreisverbands Ravensburg, die im Ahrtal Hilfe leisteten und mit ihrer Spendenaktion den Flutopfern ein wenig helfen konnten.

Fast hätten sie nicht alle Sachspenden mitnehmen können, so großzügig haben die Arnacher und Eintürner bei ihrer Spendenaktion „Hilfe fürs Ahrtal“ unterstützt. Da kam Binzer noch auf die Idee, die hinteren Sitze bei dem VW-Caddy des DRK-Kreisverbandes auszubauen, um die Ladefläche nochmals zu vergrößern. Das Auto war brechend voll bis unters Dach: „Die Kollegen von der Polizei hätten uns nicht anhalten dürfen,“ lachen die beiden. „Aber sie haben stattdessen immer freundlich gewunken.“

Für diese riesige Spendenbereitschaft bedanken sich Binzer und Brugger nun am Tag nach ihrer Rückkehr nochmals ausdrücklich im Namen der zahlreichen namenlosen Empfänger. Sehr berührt hat sie, als sie in einem Kindergarten gespendete Adventskalender und Schokonikoläuse ablieferten, die ein Kollege aus Nürtingen gespendet bekommen hatte. Die Dankbarkeit der Kinder und ihrer Betreuerinnen hat sie zu Tränen gerührt.

Ein Nachbar des Versorgungscamp Attenburg erzählte ihnen, wie er die Flut kommen sah, als nämlich das Wasser die leichte Steigung in seiner Straße bergauf floss. Wenigstens konnten er und seine Frau auf dramatische Weise noch ihr Auto und ihren Hund in Sicherheit bringen. Ein anderer Nachbar war so damit beschäftigt, sein Hab und Gut ins obere Stockwerk zu bringen, dass er das Auto vergaß und dieses von den Wassermassen weggeschwemmt wurde.

Um wenigstens ein wenig „Normalität“ zu simulieren, steht vor jedem Gebäude ein Weihnachtsbaum. An vielen Brückengeländern flattern bunte Bänder, um etwas Farbe in die eh schon graue Jahreszeit zu bringen. Marina Binzer und Monika Brugger hatten den Eindruck, dass sich die Situation eher verschlechtert hat: Weil so viele Lastwagen, mit Boden und Bauschutt beladen, durch die Gegend fahren, haben sich die Straßen in schmierige Pisten verwandelt. Auch war das nasskalte Wetter – in den Höhenlagen pfiff der Wind schon gewaltig – für die Helfer keine sehr schöne Erfahrung, weil es für sie keine Möglichkeit zum Aufwärmen gab.

Herzerwärmend waren für die beiden DRK-Mitarbeiterinnen die spontanen Dankesbekundungen der Leute. Sehr oft wurden sie in diesen acht Tagen als Engel bezeichnet. Aus ihren Erlebnissen haben Marina Binzer und Monika Brugger dazugelernt: Wenn jemand eine ähnliche Aktion plant, funktioniere das nur richtig gut, wenn man jemanden vor Ort kenne. An dem „Haus der Helfer“ an dem sich auch Binzer und Brugger mit ihren Handabdrücken verewigt haben, steht: „Alle elf Minuten verliebt sich ein Helfer in das Ahrtal“. Die beiden können das nur bestätigen: „Wir werden wieder hinfahren.“