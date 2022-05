Schade: Totale Mondfinsternis und Blutmond waren in Deutschland nur kurz sichtbar

Am Montagmorgen gab es eine totale Mondfinsternis. Nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg und der Vereinigung der Sternfreunde taucht der Vollmond bei dem kosmischen Schattenspiel vollständig in den Kernschatten der Erde ein.

Allerdings war das Spektakel in Deutschland nur für wenige Frühaufsteher und nicht vollständig zu sehen, weil der Himmel bereits recht hell war und der Mond zum Beginn der totalen Mondfinsternis kaum über dem Horizont stand. Auch das Wetter verhinderte mancherorts den Blick auf das Spektakel.

Ein Leserfoto aus Hechingen: Noch kurz vor der Mondfinsternis gab es in Baden-Württemberg wenig zu sehen. (Foto: Privat)

Um kurz vor 04.30 Uhr trat der Mond in den Schatten der Erde ein und die eigentliche Mondfinsternis begann. Zu diesem Zeitpunkt steht der Mond jedoch nur noch etwas mehr als eine Handbreit über dem Südwesthorizont, gleichzeitig hellt die Morgendämmerung den Himmel immer mehr auf - je dunkler der Mond wird, desto heller wird der Himmel.

In der Praxis war die Finsternis daher nur als partielle Mondfinsternis zu sehen. Optimale Bedingungen gibt es hingegen im Osten der USA und in ganz Südamerika.

Irwindale in den USA: Die Mondfinsternis ist hinter einem Radfahrer während des ersten Blutmonds des Jahres zu sehen. (Foto: Ringo H.W. Chiu/dpa)

Was genau passiert bei einer Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis ist deutlich häufiger zu beobachten als eine Sonnenfinsternis. So findet die nächste von Süddeutschland aus beobachtbare Sonnenfinsternis erst wieder im Jahr 2081 statt. Eine Mondfinsternis dagegen gibt es rund zweimal pro Jahr und sie ist dann von der gesamten Nachtseite der Erde aus beobachtbar, erklärt die Volkssternwarte Laupheim. Sie kann etwa eine Stunde beobachtet werden.

Eine totale Mondfinsternis passiert nur bei Vollmond und zwar, wenn Sonne, Erde und Mond genau auf einer Linie sind, sowohl vertikal als auch horizontal. Dann läuft der Mond in den Erdschatten. Dies ist nicht bei jedem Vollmond der Fall, weil die Bahn des Mondes um die Erde gegenüber der Bahn der Erde um die Sonne um etwa fünf Grad geneigt ist. Meistens wandert der Mond deshalb unter- oder oberhalb des Erdschattens vorbei.

Wenn sich der Mond im Kernschatten der Erde befindet, wird er nicht unsichtbar, sondern leuchtet aufgrund des abgelenkten Sonnenlichts in einem schwachen Rotton. Das wird auch „Blutmond“ genannt.