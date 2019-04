Momo kämpft gegen Graue Herren

TROSSINGEN – Die Uhr tickt: Die Theater-AG des Gymnasiums Trossingen hat gemeinsam mit dem Literatur- und Theaterkurs der Klasse 11 die Geschichte von „Momo“, ein Werk von Michael Ende, auf die Bühne gebracht. Um diese Geschichte zu verstehen, muss man die Zeit verstehen.

Meister Hora, gespielt von Moritz Feiler, sieht die Zeit als „ein Geheimnis, was jeder kennt“. „Ein einziger Augenblick kann eine Stunde dauern – es kommt darauf an, was wir machen“, erklärt er dem Publikum.

Als Gigi Fremdenführer (Maurice Steinich) Kinder durch das alte Amphitheater führt, taucht Momo (Jessica Krüger) plötzlich auf. Klein und mit grauen Haaren. Die Kinder lernen Momo kennen, wollen dem ärmlichen Mädchen helfen – einen Herd bauen, eine alte Matratze für sie flicken.

Die neuen Freunde spielen und haben Spaß. Bis der erste graue Herr auftaucht. Sein erstes Opfer: Friseur Fusi (Lion Gissel). „Sie verschwenden Ihre Zeit“, ist sich der graue Herr sicher. Im grauen Mantel schüchtert er den Friseur ein, drängt ihn zurück an die Wand. Fusi bekommt Angst. „Wie lange essen Sie? Wie lange schlafen Sie? Wie lange arbeiten Sie?“, fragt der graue Herr. Was Fusi auch antwortet: „Alles Zeitverschwendung“, macht ihm der graue Herr deutlich. „Sie haben dadurch bisher 1 324 512 000 Sekunden verschwendet“, rechnet er aus. Um weiterhin richtig wirtschaften zu können, soll Friseur Fusi ein Zeitsparkonto bei der Zeitsparkasse eröffnen. Fusi nimmt das Angebot an. Was ihn wohl begeistert, berichtet er direkt den anderen Bürgern. Nicht ohne Grund erzählen sich die Freunde bei einem weiteren Treffen, „dass unsere Eltern auf einmal so wenig Zeit haben.“

Die Zeit drängt

Immer mehr Zeit wird gestohlen, die grauen Herren scheinen immer mächtiger zu werden. Eine Zigarre in der Hand, führen sie Menschen hinters Licht. Die Zigarren sind ihr Lebenselixier. Momo ist die Einzige, der noch ein wenig Zeit bleibt: Schildkröte Kassiopeia (Anna Spitznagel) führt sie zu Meister Hora. Im Hintergrund tickt ständig die Uhr – beunruhigend, als würde jeden Moment die Zeit verronnen sein.

Meister Hora weiß Bescheid, was zu tun ist, doch es ist Momo, die die geraubte Zeit befreien muss. „Die Zeit wird mit dem Rauch der Zigarren, die aus Blüten der Stundenblumen gemacht sind, vergiftet“, weiß Hora. So sei aus der Welt eine Tristesse geworden.

Doch es gibt noch einen Ausweg: Hora stellt die Zeit ab, Momo macht die Türen für die grauen Herren auf. Unentdeckt schließt Momo die Tür, sobald die Herren eingetreten sind. Weil die Zeit abgestellt ist und die grauen Herren keine neuen Stundenblumen ergattern können, erlischt ihr Licht des Lebens: die Glut der Zigarren. Die Männer fallen tot um, die Zeit ist befreit.

Meister Hora findet, ans Publikum gewendet, schlussendlich die Definition der Zeit: „Zeit ist Leben, das Leben wohnt in unseren Herzen – haben wir keine Zeit, haben wir kein Leben.“ Ein Appell, sich mehr Zeit zu nehmen, um das Leben zu genießen.