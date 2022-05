Mofafahrer unter Drogen und ohne Führerschein in Weingarten gestoppt

Weingarten (sz) - Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und ohne die Zustimmung der Eigentümerin ist ein 39-jähriger Mann am frühen Dienstagmorgen mit einem Mofa in der Hähnlehofstraße in Weingarten unterwegs gewesen. Kurz nach Mitternacht wurde der Fahrer von einer Streife gestoppt, wie die Polizei mitteilt.

Bereits bei der Kontrolle räumte er ein keine Fahrerlaubnis zu Besitzen. Darüber hinaus fiel ihm während des Gesprächs mit den Beamten eine kleine Menge Kokain aus dem Geldbeutel. Laut einem Drogenvortest stand der 39-Jährigen unter der Wirkung gleich mehrerer Rauschgifte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem fanden die Beamten bei ihm einen Fahrradsattel, den er eigenen Angaben zufolge kurz zuvor gestohlen hatte.

Der 39-Jährige gelangt nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Führerschein, Drogenbesitzes, unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Diebstahls zur Anzeige.