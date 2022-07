Neukirch (sz) - ein 36-jähriger Mofafahrer ist am Dienstag gegen 13.45 Uhr in einer Kurve in Wildpoltsweiler auf der Landesstraße 331 offenbar wegen eines entgegenkomemnden Lastwagens erschrocken. Er verlor die Kontrolle über das Mofa, stürzte und schlitterte unter den Lkw. Dabei kam es jedoch nicht zu einer Kollision. Der 36-Jährige zog sich lediglich Schürfwunden zu. An dem Mofa entstand ein Schaden von 500 Euro.