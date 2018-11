Moderne Irish Music aus Winterthur

Die Band Pigeons On The Gate bestreitet am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr in der Kulturkneipe Häberlen in Gaildorf einen Abend unter dem Motto „Irish Trad meets Pop/Rock“.

Das Sextett aus Winterthur macht Musik, die tief im Irish Folk wurzelt, sich aber auch zum Rock und Pop hin öffnet. Treibende Beats wechseln sich ab mit gefühlvollen Balladen. Die Band hat bisher überwiegend in der Schweiz gespielt, aber auch in Irland, wo sie ihr Handwerk verfeinert hat. So vertiefte etwa die Multi-Instrumentalistin und Frontfrau Lajescha Dubler ihr Flötenspiel in Doolin bei der Irish-Folk-Koryphäe Christy Barry. Ihm und seiner Frau Sheila widmeten sie als Dankeschön auch das von der Band neu arrangierte Traditional „Sheila's Kitchen“. In Doolin an der irischen Westküste drehte die Band vor einigen Jahren auch ihr erstes offizielles Video, „Bigger than us“, das sogar einige Wochen im Schweizer Fernsehen lief.

Die Band ist eine feste Größe in der Schweizer Folkszene und hat dort viele Festivals gespielt. Auch in Deutschland haben die „Täubchen“ in den vergangenen Jahren Fuß gefasst und spielten unter anderem beim Kulturufer Friedrichshafen, beim Kultursommer Kehl, beim Burgfest Singen oder beim mit 10 000 Zuschauern stets ausverkauften Poyenberg Irish-Open-Air in Norddeutschland.

Im März brachte die Band ein Live-Album heraus als Vorgeschmack für das kommende dritte Album „Chasing Sun“, das im Oktober erschien.