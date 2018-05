Viel los war am Pfingstwochenende auf dem Flugplatz in Reute, als die Segel- und Modellflieger am Samstag und Sonntag zu ihren traditionellen Modellflugtagen eingeladen haben. Das abwechslungsreiche Programm rund um Kunstflugvorführungen, Flohmarkt und Aktionen für die Kinder begeisterte die mehreren Hundert Zuschauer und sorgte wieder einmal für eine gelungene Veranstaltung.

Am Samstag lockte ein Flohmarkt vor allem Fachleute an: In der Halle boten Hobbyflieger und Sammler Einzelteile, Zubehör oder auch ganze Modellflugzeuge zum Kauf an. „Dann hat man wieder mehr Platz für Neues. Ich habe aber ein paar selbstgebaute Flieger daheim, die würde ich nie verkaufen“, erzählte ein Verkäufer aus Ertingen.

Auf der Start- und Landebahn hatten sich Hobbyflieger aus ganz Deutschland und Österreich aufgereiht und warteten darauf, ihre Flugkünste vorzuführen. Entlang des Fangzauns säumten sich die Zuschauer und bestaunten die Flieger. Ein Raunen ging durch die Reihen, als ein Jet-Modellflugzeug mit lautem Getöse im Tiefflug über die Landebahn schoss und dann wieder steil gen Himmel stieg.

Moderator Andreas Schupp lieferte dem Publikum Infos über die Piloten und Fachdetails zu den Flugzeugen. Dabei wurde klar: Mit „Spielzeug“ haben die meisten der Flieger nur noch wenig zu tun, der Nachbau eines Starfighters kostet bis zu 20 000 Euro. Viele der Flieger sind das Ergebnis jahrelangen Bauens und weisen oft liebevolle Details wie Pilotenpuppen oder abwerfbare Fallschirme auf.

Michael Franz, ehemaliger Vorstand der Reutener Modellfliegergruppe, hat selbst mit sieben Jahren mit Modellflug angefangen. Was für ihn den Reiz daran ausmacht? „Ich bin auch schon große Flugzeuge geflogen. Aber beim Modellflug kann man alles selber machen von der Konstruktion bis hin zur Steuerung.“ Am späten Samstagnachmittag musste der Fliegertag wegen eines aufziehenden schweren Gewitters leider frühzeitig beendet werden. Schon bei den ersten Regentropfen schnappten die Piloten schnell ihre Modellflugzeuge und retteten die empfindliche Elektronik in die Halle.

Am Sonntag blieb das Wetter trocken und es herrschte ein regelrechter Ansturm auf den Modellflugtag. Die Wiese füllte sich immer mehr mit Autos aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Viele Familien unternahmen einen Ausflug mit ihren Kleinen zum Flugplatz. Wieder standen Kunstflugvorführungen auf dem Programm, und für die Kinder waren einige spezielle Aktionen vorbereitet.

Bonbons fallen vom Himmel

So startete der „Bonbon-Bomber“ und entleerte von oben Süßigkeiten aus dem kleinen Frachtraum auf die Wiese. Ausnahmsweise durften die vielen kleinen Besucher hierfür auf die Start- und Landebahn kommen und hatten Freude beim Auffangen und der Suche der Bonbons.

Dann waren die nächsten Modellflug- Piloten dran. Einige zeigten so spektakuläre Flugmanöver wie Schrauben, trudelnder Sturzflug, schnelle Drehungen oder blieben beinahe stehen in der Luft – was begeisterten Applaus des Publikums zur Folge hatte. „Säße da jetzt ein echter Pilot drin, dem wäre es schon längst schlecht geworden“, dachten sich wohl viele Zuschauer. Die gezeigten Manöver sind für Großflugzeuge oft jedoch undenkbar, weiß Michael Franz: „Die Belastungen, die beim Modell-Kunstflug entstehen, sind für große Flugzeuge teilweise gar nicht möglich oder wären für den Piloten nicht auszuhalten“, so der langjährige Hobbyflieger aus Weingarten.

Jüngster Pilot ist erst acht

Für große Begeisterung beim Publikum sorgte neben Modellen von Eurofighter und Starfighter auch ein kleiner Junge: Felix Koch war mit seinen erst acht Jahren der jüngste der Modellflugpilot und erntete nach der butterweichen Landung seines Flugzeugs anerkennenden Applaus. „Ich habe mit fünf Jahren angefangen zu fliegen“, erzählte der Nachwuchspilot aus Ertingen. Mit den Modellflugtagen 2018 waren die Veranstalter auf dem Reutener Flugplatz insgesamt mehr als zufrieden und freuten sich über den unerwartet hohen Zuspruch aus Nah und Fern.