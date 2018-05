Mochenwangen und Beuren sind durch

Mit einem 3:2-Sieg beim vom abstiegsbedrohten TSV Ratzenried hat der SV Mochenwangen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga mit nunmehr 40 Punkten auch rechnerisch festgemacht. Auch der SV Beuren ist nach einem 6:2-Sieg gegen die SG Aulendorf mit 40 Punkten durch. An der Tabellenspitze ist es derweil weiter spannend, da der SV Kressbronn am Freitagabend mit 4:1 gegen die SG Kißlegg gewonnen hat.

Die Chance für den TSV Ratzenried, die Abstiegsplätze zu verlassen, war da. „Das war uns wieder bewusst“, sagte Markus Steidle, „aber wir kommen mit so einer Situation nicht klar.“ Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den SV Mochenwangen hätte der TSV den SV Haisterkirch vom Abstiegsrelegationsplatz verdrängen können, doch auch diese Möglichkeit ließ der Aufsteiger ungenutzt. „Wenn du die ersten Minuten des Spiels nicht auf dem Platz bist, passiert so etwas“, ärgerte sich Steidle. Nur sechs Minuten waren gespielt, da schlug der Mochenwangener Ademi Ngadhnjim zweimal zu. „Danach sind wir nur hinterher gerannt“, beklagte sich Steidle. Als Kai Herrmann das 1:2 (9.) gelang, keimte Hoffnung auf im Ratzenrieder Lager – aber nur bis zum Pausenpfiff. Nach dem Wechsel wiederholte sich die Ratzenrieder Schlafmützigkeit, Ngadhnjim stellte mit seinem dritten Treffer auf 3:1 (53.) und sicherte Mochenwangen mit 40 Punkten endgültig die Klasse. „Es war trotz allem ein hektisches Spiel“, sagte SVM-Trainer Patrick Hehn, der den SV auch in der kommenden Saison trainieren wird. Das Kai Herrmann sieben Minuten vor Schluss zum 2:3-Endstand traf, hatte nur noch statistischen Wert. „Mochenwangen hat verdient gewonnen, für uns ein ganz bitterer Tag“, sagte Steidle.

Auch der SV Beuren hat mit 40 Punkten den Klassenerhalt sicher in der Tasche, beseitigte letzte Zweifel mit einem 6:2-Sieg gegen die SG Aulendorf. Der 5:1-Sieg der SGA drei Tage zuvor gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach war offenbar nur ein Strohfeuer. Emanuel Smollich brachte Beuren früh in Führung (4.). Marco Mayer, der alleine aufs Tor zulief, hätte die Führung ausbauen können, Schiedsrichterin Daniela Kottmann pfiff ihn aber wegen Abseits zurück. Allerdings zu Unrecht, denn die Unparteiische hatte einen Verteidiger übersehen. Im Gegenzug gelang Daniel Thomas das 1:1 (15.). Mit einem Doppelpack von Chris Karrer nahm Beuren aber noch eine 3:1-Führung (19., 29.) mit in die Kabine. Acht Minuten nach dem Wechsel brachte Andreas Krenzler die SG auf 2:3 (53.) heran, „danach brach Aulendorf unverständlicherweise ein“, sagte SVB-Trainer Marco Mayer. Dominik Prinz schraubte das Ergebnis auf 5:2 (82., 89.) hoch. Der Aulendorfer Jochen Daiber sah in der Nachspielzeit wegen eines Handspiels auf der Linie die Rote Karte. Karrer verwandelte den Strafstoß zum 6:2. „Wir haben Aulendorf unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen“, sagte Mayer.