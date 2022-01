Mobilitätszentrale Isny – ein Fazit nach dem ersten Jahr

Die Mobilitätszentrale und DB-Agentur Isny ist zu finden im Untergeschoss des Kurhauses am Park, Unterer Grabenweg 18, und erreichbar unter Telefon 07562 / 9735403 oder per E-Mail an: info@mobizentrale-isny.de

Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr, mittwochs, samstags und sonntags ist der Schalter geschlossen.