Mobilitätspass: Land wählt Kreis als Modellregion aus

Der Ostalbkreis ist als Modellregion zur Berechnung und vertieften Diskussion hinsichtlich der möglichen Einführung eines Mobilitätspasses vom Land ausgewählt wurde. Mit dem Mobilitätspass soll den Kommunen die Möglichkeit geboten werden, zusätzliche Mittel für den massiven Ausbau des ÖPNV zu generieren und Anreize zu setzen, die Straßen in den Städten und Gemeinden vom Autoverkehr zu entlasten.

Landrat Joachim Bläse:„Die Verkehrswende kann nur dann gelingen, wenn auch den Menschen im ländlichen Raum ein nutzbares und verlässliches ÖPNV-Angebot gemacht wird. Die nach wie vor bestehenden Lücken im Angebot, insbesondere an den Wochenenden, in den Ferien oder zu später Stunde müssen dabei konsequent geschlossen werden. In weiten Teilen des Landkreises endet der ÖPNV etwa am Samstagnachmittag und „ruht“ bis Montag“, beschreibt Bläse die Herausforderungen.

Das Land möchte den Öffentlichen Personennahverkehr 582offensiv in die Fläche bringen und nachhaltige Mobilität mit Bus und Bahn an 365 Tagen von 5 bis 24 Uhr ermöglichen. Dieser Ansatz wird vom Ostalbkreis begrüßt. In seinen grundsätzlichen Überlegungen und der strategischen Ausrichtung, etwa durch die neuen, aufgewerteten Standards bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, will sich der Ostalbkreis aktiv hierauf vorbereiten. Die zentrale Frage zur Bezahlbarkeit muss dabei noch umfassend geklärt werden.

„Der Mobilitätspass kann dabei ein wichtiger Baustein von vielen für eine auskömmliche und vor allem nachhaltige Finanzierung des ÖPNV darstellen. Daneben erwarten wir auch weiterhin ein energisches und weiter erstarkendes Engagement von Land und Bund“, betont der Landrat. Beide bekennen sich in ihren Koalitionsverträgen ausdrücklich zu einem verbesserten ÖPNV und müssen sehr bald ihre Wertschätzung auch in finanziellen Zusagen ausdrücken.

Landrat Bläse betont, dass die Auswahl als Modellregion nicht automatisch bedeutet, dass der Landkreis den Mobilitätspass, hinter dem sich letztlich eine Nahverkehrsabgabe verbirgt, auch einführen wird. Die Kompetenz hierüber obliegt ausschließlich dem Kreistag. „Wenn wir sachlich fundiert und inhaltlich breit diskutieren wollen, brauchen wir Informationen. Es gibt beim Thema Mobilitätspass noch ganz viele offen Fragen, hier erwarten wir als Modellregion in den kommenden Monaten Antworten. Wir wollen einen ergebnisoffenen Prozess“, so der Landrat.