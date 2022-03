Mobiles Impfteam montags in Aulendorf

Aulendorf (sz) - Ein mobiles Impfteam der OSK bietet immer montags eine Impfmöglichkeit gegen das Corona-Virus für alle ab zwölf Jahren in der Stadthalle Aulendorf an. Am 14. März, 21. März und 28. März zwischen 9 Uhr bis 15 Uhr ist die Impfung ohne Anmeldung möglich. Es werden Nummernkärtchen in der Reihenfolge des Eintreffens ausgegeben. Je Stunde sind zwischen 35 und 40 Impfungen möglich. Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte (Gesundheitskarte), Impfpass oder digitaler Impfnachweis.