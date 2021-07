Mobiles Impfteam kommt an die PH

Weingarten (sz) - Auch ohne Terminvereinbarung können sich Studierende am Freitag, 30. Juli, direkt an der PH impfen lassen. Ein mobiles Impfteam wird von 9 bis 14 Uhr in der Pausenhalle S.016 im Schlossbau Corona-Impfungen mit Biontech und Johnson & Johnson verabreichen. Bereits am Mittwoch, 28. Juli, wird das Impfteam zwischen 7 und 13 Uhr auch auf dem Wochenmarkt in Weingarten sein.

Es können laut Pressemitteilung sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen durchgeführt werden. Das Impfintervall von 21 Tagen muss dabei gewährleistet werden. Ebenfalls können sogenannte „Boosterimpfungen“ durchgeführt werden (Impfung nach Erkrankung). Hier muss ein PCR-Nachweis der Erkrankung vorgelegt werden. In diesem Fall ist eine Impfung nach vier Wochen möglich.

Wer sich impfen lassen möchte, kann sich vorab unter www.impfen-bw.de registrieren, dies ist aber nicht notwendig. Sollte die Vorabregistration durchgeführt worden sein, ist es notwendig, dass der Laufzettel, Anamnesebogen und Aufklärungsbogen ausgedruckt mitgebracht wird.

Wer einen Impfpass hat, kann diesen gerne mitbringen, alternativ wird ein Ersatzdokument ausgestellt.

Die Hochschulleitung ruft dazu auf: „Bitte nehmen Sie diese Möglichkeiten so weit möglich wahr, um uns nach drei langen Online-Semestern in Folge im Herbst zu einem möglichst normalen Studienbetrieb mit möglichst vielen Präsenzveranstaltungen zurückkehren zu lassen.“