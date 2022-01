Mobile Jugendseelsorge fährt jetzt Elektrobus

Eine Vision wird Wirklichkeit. Die Mobile Jugendseelsorge Bad Waldsee hat ab sofort ein eigenes Fahrzeug. Mit ihrem Bus kann sie auf Plätzen, bei Straßenfesten, bei Jugendkulturangeboten, auf Schulhöfen, in Gruppenstunden, bei Firmkursen, Jugendfreizeiten, Gottesdiensten und Wallfahrten in der Region präsent sein. Darüber freut sich nicht nur Diakon David Bösl.

Das mit Jugendlichen entwickelte Logo der Mobilen Jugendseelsorge, ein stilisierter T1 Camper zeigt, wie sich junge Menschen Kirche wünschen, so der Diakon. „ Jesus saß schließlich auch nicht am Schreibtisch, sondern war auf den staubigen Straßen Israels unterwegs“, sagt David Bösl. Der Bus kommt zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Pandemie hat in der Jugendarbeit einschneidende Spuren hinterlassen. Es gehe um Wieder- und Neuaufbau mit aufsuchenden und niederschwelligen Angeboten.

Die Jugendarbeit insgesamt ist im Wandel und muss neue, unbefahrene Wege gehen, glaubt der Diakon. Er möchte experimentieren und auch neue, konfessionsoffene Formate entwickeln. Nach außen zu gehen, fördert und fordert auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Diözese hat sich als größter Förderpartner an dem Projekt beteiligt. Diakon David Bösl ist dankbar, dass es innerhalb eines halben Jahres möglich war, gut 70 000 Euro für den Bus und die Ausstattung zusammenzubringen. Neben der Diözese sind die vier regionalen Seelsorgeeinheiten Aulendorf, Bad Wurzach, Oberes Achtal und Bad Waldsee maßgebliche Finanziers, berichtet der Diakon weiter. Hinzu kommen als Unterstützer noch die Jugendstiftung Just, das Dekanat Oberschwaben-Allgäu, die Bildungsstiftung Bad Waldsee, die solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren, die Volksbank Bad Waldsee, zwei großzügige private Spender aus Bad Waldsee und ein Beitrag von der KAB Bad Waldsee, Molpertshaus. Des Weiteren erhielt die Jugendseelsorge Spenden von der Kirchenstiftung und der Kirchgemeinde Herz Jesu Wiedikon in Zürich, dem ehemaligen Wirkungsort des Jugendseelsorgers. Mit dem Geld konnten ein mobiler Pizzaofen und eine Ausrüstung für intuitives Bogenschießen, angeschafft werden konnte.

Und noch ein Zeichen will die Jugendseelsorge setzen: Es sei an der Zeit Fahrzeuge im Bereich der Jugendarbeit auf nachhaltige Antriebssysteme umzustellen. Die Kirchengemeinde Haisterkirch stellt gratis eine Garage mit Starkstromanschluß zur Verfügung. Der Bus kann, worauf auf der Diakon hinweist, auch gemietet werden, oder kommt zu Jugendfreizeiten. Bis März soll die Ausstattung komplett sein, dann wird es auch eine offizielle Einsegnungsfeier geben.