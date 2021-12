Mobbing im Netz, Chatrooms, Hatespeech und mehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schüler*innen der 10. Klassen am Bodensee-Gymnasium hatten Ende November die großartige Möglichkeit, mit Herrn Alexander Porsche, Richter am Amtsgericht Lindau und ehemaliger BOGY-Schüler, über rechtliche Fragen in der digitalen Welt zu sprechen. Herr Porsche nahm sich viel Zeit und diskutierte mit jeder der drei 10. Klassen einzeln über Themen wie Hatespeech, Recht am eigenen Bild, Urheberrecht, Cybermobbing, illegale Inhalte in Chats usw.

Einen besonderen Schwerpunkt legte der Jurist bei seinen Ausführungen auf die typische Konstellation eines Mobbingvorgangs. Dabei zeigte er auf, dass neben dem Täter auch besonders die aktiven Unterstützer, z. B. durch das „Liken“ von beleidigenden Chatbeiträgen, vor juristischen Konsequenzen nicht verschont bleiben.

Die Schüler*innen reagierten auf die Themen mit großem Interesse, stellten viele Fragen und lernten offenkundig so einiges dazu. Die offene Art von Herrn Porsche sowie seine fachliche Expertise führten zu einer sehr gelungenen Veranstaltung.