(für 4 Personen)

12 Riesengarnelen 2 Knoblauchzehen 4 Maiskolben 4 Scheiben Rinderfilet 100 ml Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle Petersilie

Die Riesengarnelen waschen, trocken tupfen, vorsichtig an der Oberseite aufschneiden und den Darm entfernen. Für die Marinade die Knoblauchzehen schälen, sehr fein hacken und mit 5 EL Olivenöl verrühren, salzen und pfeffern. Die Garnelen etwa zwei Stunden in der Marinade ziehen lassen. In der Zwischenzeit die Maiskolben waschen, putzen und etwa 10 Minuten – ohne Salz! – vorkochen. Die Maiskolben nach dem Garen grob in Stücke schneiden und mit Öl bepinseln. Die Filetscheiben mit Öl bestreichen, salzen und pfeffern. Die Garnelen aus der Marinade nehmen, abtropfen lassen. Die Garnelen etwa 2-3 Minuten, die Filets 4-5 Minuten, die Maiskolben etwa 5-6 Minuten lang grillen. Die Maiskolben nach dem Grillen salzen, pfeffern und mit Petersilie bestreuen.

Gesundheits-Tipp Artischocke verbessert die Fettverdauung Es heißt zwar immer wieder, Grillen sei eine besonders fettarme Zubereitung, trotzdem können Grillgerichte ganz schön viel Fett enthalten: über die Marinade, Saucen und Beilagen kommen selbst bei magerem Fleisch größere Mengen Fett auf uns zu. Und das kann ganz schön auf den Magen schlagen. Hier hilft ein Verdauungscocktail aus 0,2 l Tomatensaft und 2 EL Artischocken-Presssaft, z. B. von Schoenenberger, gibt es im Reformhaus. Die Wirkstoffe der Artischocke verbessern die Fettverdauung und regen den Gallenfluss an. Da Artischocken-Presssaft etwas bitter schmeckt, am besten mit Obst- oder Gemüsesaft mischen.