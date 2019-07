Mittlere Einkommen im Allgäu steigen

Eine aktuelle Erhebung der Bundesagentur für Arbeit weist für 2018 im gesamten Allgäu ein gestiegenes Einkommen auf. Dabei sind die Unterschiede im mittleren monatlichen Bruttoentgelt durchaus merklich. Die Spanne reicht von 3100 Euro im Landkreis Oberallgäu und in der Stadt Kaufbeuren bis zu etwas mehr als 3400 Euro in den Landkreisen Unterallgäu und Lindau. Zum Vergleich: Das mittlere Einkommen der Deutschen lag 2018 bei 3304 Euro brutto monatlich. In Bayern verdienten Menschen in einer Vollzeittätigkeit knapp 3450 Euro, teilt die Arbeitsagentur mit.

In die Statistik sind die Bruttolöhne der Vollzeitbeschäftigten eingeflossen, Teilzeitbeschäftigte und Selbständige sind nicht enthalten. Die Auswertung basiert auf dem Median, nicht dem Durchschnittsentgelt.

In allen kommunalen Gebietskörperschaften erhöhte sich laut Arbeitsagentur das mittlere Bruttoentgelt. Der Fünfjahresvergleich zeigt, dass 2018 das mittlere Bruttogehalt mindestens 260 Euro höher lag als im Jahr 2014. Den stärksten Zuwachs erzielten Vollzeitbeschäftigte im Landkreis Unterallgäu mit einem Plus von gut 350 Euro monatlich, gefolgt von den Landkreisen Ostallgäu und Oberallgäu mit einem Zuwachs von 332 Euro und 326 Euro. Im Landkreis Lindau erreichten die Beschäftigten mit etwas mehr als 3430 Euro die höchste Monatssumme im bayerischen Teil des Allgäus. Die höchsten Löhne bundesweit bezogen 2018 übrigens die Menschen in den bei den von der Automobilindustrie geprägten Städten Ingolstadt und Wolfsburg mit einem Medianeinkommen von jeweils knapp 4900 Euro brutto monatlich. Schlusslichter im bundesweiten Vergleich sind Görlitz und der Erzgebirgskreis. Hier lag das mittlere Einkommen bei 2300 Euro im Monat.