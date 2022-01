Mittelverwendung des Fördervereins für Kinder und Jugendliche in Emmingen-Liptingen e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Emmingen-Liptingen (pm) - Da die all 2-jährlich stattfindende Generalsversammlung des Fördervereins für Kinder und Jugendliche in Emmingen-Liptingen coronabedingt nicht stattfinden konnte, wurde über die Mittelverwendung in einer Vorstandssitzung beraten und beschlossen. Alle zur geplanten Versammlung angemeldeten Mitglieder konnten sich darüber einen Überblick verschaffen und dazu äußern. Die Wahlen zum Vorstand verschieben sich entsprechend. Ein Wechsel im Amt des Schriftführers steht an.

Nachdem in 2020 alle Basare Coronabedingt abgesagt werden mussten, konnte zumindest in 2021 der Kinderartikel-Flohmarkt im Juli und der Kinder-Herbst-Winterbasar im September stattfinden. Folgende Mittelverwendung, an Vereine und Institutionen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit in Emmingen-Liptingen engagieren, wurde beschlossen.

Über eine Zuwendung dürfen sich freuen: Die Buchenberger Narrenzunft e.V. erhält 500,- Eur für die Anschaffung von Stoff für das Nähen von Kindermützen. Die Kindergärten St. Silvester + Don Bosco Emmingen erhalten 700,- Eur für die Anschaffung von diversem Spielzeug. Die Krabbelgruppe Emmingen-Liptingen erhält 500,- Eur für die Anschaffung von diversem Spielzeug. Der Gesangverein Liptingen Abt. Kinderchor erhält 350,- Eur für die Anschaffung von Chorbüchern. Der Musikverein Trachtenkapelle Emmingen erhält 600,- für die Unterstützung in der Jugendausbildung und 300,- Eur für die Anschaffung von Notensätzen für die Jugendkapelle. Der Sportverein Emmingen erhält 225,- Eur für die Anschaffung von Trainingsleibchen. Der Musikverein Liptingen erhält 450,- Eur für das Vororchester + Jugendkapelle für die Anschaffung eines digitalen Pianos sowie weitere 450,- Eur für die Anschaffung von neuer Vereinskleidung (Pullis) für die Jugendlichen. Die Witthohschule Emmingen erhält 200,- Eur für die Anschaffung von Spielen für die Mittagsbetreuung und 720,- Eur für „Schulobst“. Die Bücherei Emmilis erhält 475,- Eur für die Anschaffung von neuer Soft- und Hardware und 300,- Eur für die Anschaffung von Tonies Hörfiguren. Die Grundschule Liptingen erhält 320,-Eur für die Anschaffung von 2 Trapezbänken. Somit konnten insgesamt wieder 6.090,- EUR ausgeschüttet werden, die den Kindern und Jugendlichen in Emmingen-Liptingen zu Gute kommen.

Der nächste Kinder Second-Hand-Basar findet am 19.03.2022 in der Witthohhalle statt.